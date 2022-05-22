台南麻豆區菩提澄園庇護工場餐廳員工加強清潔消毒。（菩提澄園庇護工場提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市身心障礙者工作者的庇護工場也受影響，菩提澄園庇護工場餐廳員工5月初確診，餐廳休息3星期，業績岌岌可危；因企業學校活動取消，展翼烘焙庇護工場餐盒訂單大減，喜憨兒庇護工場的端午節送愛禮盒，去年還有1萬3000組，今年目前只有6000組訂單。

台南市勞工局表示，去年疫情三級警戒期間，喜憨兒庇護工場餐廳無法開放，損失不少，勞工局號召企業線上採購冷凍餐點，年底冷凍年菜業績有提升。

不過今年5月疫情升溫後，喜憨兒庇護工場餐廳團客又開始變少，企業冷凍菜餚訂單也變少，幸好民眾少出門，散客訂單增多，一減一增下，冷凍餐點業績還算持平。喜憨兒基金會表示，雖然冷凍餐點業績持平，不過每年推出的「端午節送愛」禮盒募集活動，去年訂單有1萬3000組，今年卻大減為6000組。

基金會表示，「端午節送愛」禮盒是由消費者訂購，由基金會送至偏鄉弱勢家庭、團體，或老者照顧中心，今年套餐內容是油飯及排骨四神湯，希望弱勢者端午佳節同享美食，感受社會大眾愛心，希望民眾在疫情間仍有餘力，能共襄盛舉。

此外，展翼烘焙庇護工場常接的餐盒訂單，光4、5月退訂約近500盒，另因許多公家單位、學校、企業公司活動取消，科技廠的義賣活動全部停擺，減少約10萬多元的收入。

至於去年9月新成立的菩提澄園庇護工場，餐廳經營漸有起色，今年幾乎可達收支平衡，但是5月5日傳出員工確診，為了員工及民眾健康，庇護工場決定休息至5月26日，損失不少，雖然已經用心清潔消毒，還是擔心民眾不敢上門，餐廳也想推出新的餐盒外送來爭取更多收入。

勞工局表示，新冠肺炎疫情已3年了，企業經營辛苦，庇護工場為了讓身障的庇護員工有工作做，更是苦撐，希望大家一起抗疫同時助公益，加減採購庇護產品。