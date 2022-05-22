台南市隆田社區與成功大學相伴2026 USR計畫培訓在地導覽解說員，並設了鮮明的「番田說書人」黃背心。（劉秀芬攝）

最近到台南官田旅遊民眾，可以在隆田文化資產教育園區或是大隆田生態文化園區看到穿著「番田說書人」黃背心的導覽員，這是隆田社區與成功大學相伴2026 USR計畫培訓的在地導覽解說員，化被動為主動出擊，遊客如果對官田旅遊、文史有興趣，都可以直接向他們詢問。

成大USR團隊成員葉家丞表示，社區的長輩們總有自己說不完的回憶與故事，都是在歷史課本或文獻中所看不到，在文化局經費補助下，社區開辦「在地共學」課程，舉辦「番田生活故事工作坊」，讓居民有機會收集自身或故鄉故事並發表，讓居民嘗試述說自己家鄉的故事。

課程除了導覽解說、簡報製作、相片製作等文史調查導覽訓練，更實地到社區田野調查，認識官田文史、水雉生態環境、菱角農產特色與加工品，並參訪佳里、六甲社區，學習其他社區的社造及導覽經驗。

上課的居民除了收集官田文史故事，並一起討論及規畫小旅行導覽路徑，同時製作「番田遊走」繪本漫畫與「番田社區生活地圖」。日前社區也接待成大相伴2026團隊與台南新芽協會合辦的銀色項鍊小旅行團體，由「番田說書人」的長輩解說官田地方特色產業，以及在地生活故事。

成大USR團隊幫參加培訓的居民製作顯眼黃色背心，背面印有「番田說書人」字樣，讓他們在保有原來生活作息下，自行選擇想服務時間與場所，穿上背心，增加他們被民眾看到的機會。

例如已退休的劉福德、李秋傑，平日會到隆田文化資產教育園區當志工，也可提供解說服務；德義中藥房老闆陳敏羣周末下午會到大隆田生態文化園區休閒運動，遊客遇到他可別錯過訊問官田大小事機會；朱瑋萍周六會在社區駐守，希望遊客來官田體驗社區手作課程與咖啡。