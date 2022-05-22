全聯We Sweet X foodpanda草莓生乳酪蛋糕，79元。（全聯提供）

全聯阪急麵包大盛系列新品－大阪燒，39元。（全聯提供）

city’super台中店獨家限定，三牧田麵包專門店－浮世繪富士山手撕生吐司，180元。（city’super提供）

city’super復興店獨家限定，明月堂抹茶蛋糕捲，220元。（city’super提供）

愛買芒果聖代杯，5月31日前特價79元。（愛買提供）

據經濟部統計，2021年烘焙業總產值突破600億元，隨著消費者飲食習慣改變，超市業者發現有創意、顏質高的麵包及甜點，常引起熱烈討論，而經典的異國甜點、話題聯名款也深獲青睞。這回全聯跨界與foodpanda合作，推出超萌療癒系蛋糕，city’super也祭出通路獨家的名店吐司、日式抹茶捲等，為夏季帶來好滋味。

全聯甜點品牌We Sweet，首次與foodpanda合作，即起至6月9日推出3款新品，售價79元至129元，也是全聯首次與外送平台聯名合作，預計整體可創下1500萬元業績，聯名甜點包括「優格乳酪小熊包蛋糕」、「抹茶奶凍竹子捲」，及「草莓生乳酪蛋糕」，上面有招牌可愛foodpanda熊貓的圖案，以闔家受歡迎的口味，在疫情期間療癒人心。6月9日前於全聯實體門市、PXGo! 全聯線上購、foodpanda平台，購買We Sweet系列任商品，登錄發票可抽foodpanda全聯加菜金最高1萬元，或1個月免費外送等好禮。

而除甜點之外，全聯也推出阪急麵包創業祭活動，5月26日前購買原價30元麵包，任4個優惠價100元；另6月9日前同步推出全新「大盛系列」麵包，強調增量20%，均一價39元，包括大阪燒、蔥花燒、柴魚肉脯可頌、厚培根洋蔥麵包等人氣口味。

city’super台中店，獨家引進台中藍帶名店—三牧田麵包專門店的「富士山造型生吐司」，該款吐司曾創下單月銷售超過千條佳績，這回再配合city’super台中店，推出獨家限量「浮世繪手撕生吐司」，使用日本百年品牌熊本麵粉，加上北海道函館鮮奶，再以日本浮世繪呈現富士山的絕美樣貌。

另女星林依晨之前為女兒選定的彌月禮盒，來自日式和?子名店「明月堂」，city’super復興店也獨賣該店夏季限定的抹茶蛋糕捲，近期深受主顧客歡迎。

愛買量販今夏推出3款自製芒果烘焙點心，包含芒果聖代杯、芒果鮮奶卡士達蛋糕盒、芒果奶酪，最低79元起，選用國產小農的芒果搭配，是夏天專屬的美味。