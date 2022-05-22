為解決農業季節性缺工問題，農委會2017年推出農業技術團農業師傅計畫，但5年後需離團規定，讓部分想持續當農業師傅者今年就要離團；不過也有人學得技術就離團，台南新市青農鄭嘉祥如願學得溫室種植技術，順利3年後離團自立種植溫室甜瓜，目前生產與銷售都很穩定。

承辦農業技術團業務的台南將軍區農會表示，目前農業師傅有33人，今年7月有8人面臨5年條款必須離團。有農業師傅表示，自己尚無經濟能力自立務農，或是對接受派遣至各農場也都能適應，努力一點薪水有都有4萬以上，期待5年離團條款能調整修改。

3年就離團的鄭嘉祥，原本所學科系、從事行業都與農業無關，6年前為了增加與家人相處時間，搬到台南租地務農。鄭嘉祥一開始先種植7分地朝天椒，第1年因淹水全泡湯慘賠；第2年換地方種，卻遇到市場崩盤，只能製成辣椒醬慢慢賣。

鄭嘉祥說，他務農後也曾到農民學院上課，覺得許多技術還是要到田間實作，後來又參加農委會農業試驗所的一季園主計畫，學到栽種甜瓜的技術，也讓他想轉種設施瓜類，正好看到農業師傅計畫，覺得既可以學技術，薪水又可以支撐家庭生計，因此就去報名。

「想學技術，要讓農場主看到認真態度。」鄭嘉祥說，農業師傅3個月就要輪調，許多農場主不想教會人又要調走，因此只教簡單的工作。鄭嘉祥早已規畫離團後要種設施瓜類，因此對此特別認真向農場主學習，同時租一塊地實作，有問題隨時向前輩請教。

除了農業技術，鄭嘉祥對通路、銷售也同時研究，離團前地也找好，溫室設施也找人討論設計了，因此離團後無縫接軌，種植的甜瓜也漸上軌道，銷售通路也很順暢。不過鄭嘉祥當農場主後，也遇上缺工問題，有時去買早餐時還會問婆婆媽媽們能否打工。