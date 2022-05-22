廣達上海廠區旗下達豐電子廠，上週發生陸籍員工墜樓意外，許多人目睹殯儀館車輛進入廠區載走遺體。（視頻截圖）

廣達電腦上海廠區昨（21日）晚再度發生陸籍員工騷亂場面，群眾一度闖入台籍幹部宿舍鬧事，上百名台幹緊鎖門窗徹夜難眠，甚至有人手裡緊緊抓住一把雨傘，準備當有人破門而入時當成自衛防身的工具。部分台幹反應，曾在微信群組裡喊「救命！」，但公司管理層見狀卻毫無作為，形同讓台幹身陷險境自生自滅。總公司表示，台北方面尚不清楚實際狀況，將進一步向上海子公司了解相關細節。

逾2000萬人口的上海逐漸解封，但有些地方已連續封控近2個月。廣達電腦旗下的達豐電子廠，21日晚間再度發生陸籍員工鬧事，闖入台幹宿舍區高喊：「台灣狗，滾回台灣去」、「打倒資本主義」、「收復台灣」等口號，甚至向窗戶扔擲石塊，令台幹心生恐懼。

據了解，台幹各自留在房間內不敢外出，聽著房門外的喧囂聲，大家都緊鎖門窗徹夜難眠。彼此詢問是否有防身工具，有人說，「雨傘算嗎？」直到22日清晨，鬧事員工才逐漸離開，留下「現場一片狼籍」。上海警方獲報後，昨晚有2、3名公安至現場了解狀況，今晨再加派數名特警，目前沒聽說有人受傷。

據了解，這已經是5月份以來，廣達上海廠區旗下達豐電子廠第二起陸籍員工聚眾鬧事。上週還有陸籍員工墜樓意外，許多人目睹殯儀館車輛進入廠區載走遺體。對於陸籍員工鬧事原因，有台幹猜測，可能是被封控太久，有人想要返鄉，或是加班費有爭議，向公司反應後卻未獲得解決，因此把矛頭轉向攻擊廠區裡的台籍幹部洩憤。

有台幹表示，昨晚曾向公司管理層尋求協助，多人在微信群組裡喊「救命！」，但公司卻毫無作為，令台幹面對騷亂時心生恐懼，希望公司能立刻出面解決。也有台幹表示，公司無法保障員工的人身安全，這樣的工作環境實在令人心驚膽顫，打算解封後離職、另外找工作。

針對廣達上海廠21日再傳陸籍員工騷亂情事，本報記者今天下午致電廣達，廣達方面表示，截至今天為止，台北方面尚不清楚實際狀況，無法對於相關傳聞置評，將會進一步向上海子公司進行了解。