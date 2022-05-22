富邦悍將靠著陳仕朋6.2局失1分好投，加上老將王勝偉開轟，終場以5比2擊敗樂天桃猿，在3連戰中橫掃對手，拿下近期3連勝也是本季最長連勝，陳仕朋拿下本季首勝。

富邦本周前往桃園踢館，與桃猿進行3連戰，前2戰打擊復甦，2場比賽共敲出23支安打、換回16分，今天系列賽最終戰推出左投陳仕朋先發，迎戰本季初登板的莊昕諺。

富邦首局靠著申皓瑋高飛犧牲打先馳得點，2局上富邦攻勢再起，戴培峰二壘安打打下球隊第2分，近期打擊手感火燙的王勝偉再補上左外野2分炮，助隊將比分擴大至4分差。

這支全壘打是王勝偉轉隊後首轟，也是繼2020年8月22日之後，相隔638天後再次開轟。4局上王勝偉再敲出單場第2支安打，再打下1分，

有了火力支援，陳仕朋投起球來更加得心應手，前6局只被桃猿敲出2支安打、無失分，7局下續投，2出局後連續被馮健庭、蔡鎮宇敲安失掉1分，富邦決定換投、換上歐書誠，他也踩住煞車，沒讓失分擴大。

總計陳仕朋用106球投6.2局，投出4次三振、2保送，被敲5支安打失1分，拿下本季首勝（另有2敗）；終結者曾峻岳後援1局僅用6球就抓下最後3個出局數，拿下第5個救援成功。