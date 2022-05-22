台北匯市近五個交易日顯得活力四溢，新台幣兌美元升勢強勁，5/20收在29.65元，創半個月新高，終結連八周貶勢，外銀交易室認為，外資匯入並買超台股，帶給台幣匯率回神的空間，但5/23周一開盤能否繼續表現，關鍵還是在美元本身及美元指數的轉折。

美元指數為美元對歐元等六個主要國際貨幣的一籃子匯率，近五個交易日從104.22往下走到102.88，市場說法是停滯性通膨擔憂升溫，導致美元指數大幅回落。

渣打財富管理指出，技術面顯示美元接近轉折點，較一周前的近20年高點拉回。瑞郎、日圓兌美元同期間上漲，澳幣和英鎊等風險貨幣持續收復失地，渣打因此將1個月的美元前景轉為中性。

花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，由於美國聯準會鷹派言論以及俄烏戰爭衝擊，資金大量流入美國，使得美元指數由年初約96上漲至日前約105的價位；但因近日金融市場已事先反應，加上各國央行紛紛升息、俄烏戰事停滯不前、國際原物料價格回落，國際美元出現回檔修正的走勢。

富蘭克林證券投顧亦表示，俄烏戰爭長期化的地緣政治影響將持續吸引避險貨幣湧向美元，美國內需力道仍穩健，聯準會Fed主席鮑爾已重申對抗通膨的決心，並稱可望實現軟著陸，美元指數預計應仍可維持在101～105的高檔水準。

曾慶瑞進一步指出，2022年美國第一季GDP下跌1.4％，除了全球經濟成長趨緩，強勢美元也使得美國出口受到影響，預計國際美元可望適時回檔修正，以便對美國經濟能有所正面提振。美元佈局時機方面，就花旗集團觀點及技術層面分析，美元指數可望在100左右有技術性支撐。

渣打財富管理則以技術面分析，近期美元趨勢的偏空轉折點，要看歐元能否持續突破1.0640、英鎊突破1.2650、澳幣突破 0.7145，以及日圓跌破126.90價位。

外商銀行財富管理一致看法，今年下半年全球政經情勢變數仍多，牽動國際金融市場的神經，強勢美元在下半年的挑戰也多，民眾若有美元需求，下半年得考慮以分批低接方式適度增加美元部位。