香港天王劉德華擁有許多廣告代言，形象奇佳被譽為「零負評男神」；但是昨(21)日播出他替奧迪汽車拍攝的「高質感廣告」中，驚爆文案幾乎全是抄襲；事情延燒一天，奧迪今(22日)發聲明道歉，並決定在爭議落幕前，將所有影片先行下架，劉德華本人也在下午4點55分回應了。

奧迪汽車與劉德華合作的宣傳短片「今日小滿，人生小滿就好」昨(21)日發布上架，只見廣告中劉德華嘴裡講著：「有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒。但是小滿一定沒有大滿」、「小滿這一天麥穗開始飽滿，但是還沒有完全飽滿」等充滿詩意的文字，卻被有360萬粉絲的抖音博主「北大滿哥」指控，涉嫌抄襲他在2021年5月的一條文案，同時曬出影片對比，發現不僅文案內容雷同，連引用的曾國藩詩作也是「借鑑」。

奧迪汽車與劉德華合作的宣傳短片21日發布上架，卻爆抄襲風波。（圖／取自微博）

奧迪汽車今(22)日上午透過官方微博回應稱，該影片由創意代理公司（上思廣告公司）M&C Saatchi提報並執行，本著不迴避問題的原則，已責成其盡快就所涉文案侵權情況進行處理，給公眾一個滿意的答覆；同時在事實正式澄清之前，奧迪各官方管道將「全面下架該影片」。

而上思廣告公司（M&C Saatchi）今(22)日午間則回應稱：「我司奧迪服務團隊係奧迪小滿篇品牌視頻開發團隊，在視頻內容開發過程中，因我司奧迪服務團隊版權意識淡薄，在未與版權方溝通的情況下，直接使用了抖音博主北大滿哥關於小滿的視頻中文案內容，給劉德華先生、北大滿哥、一汽奧迪品牌帶來了巨大的不便和困擾，我們深表歉意，並誠懇地向原作者道歉，同時承諾盡最大努力彌補對原作者的損失」。

由於兩者文案存在「像素級的相像」，奧迪及上思都相繼採取危機處理及道歉動作；劉德華也在下午4點55分透過官方後援會「華仔天地」發文表示：「對原創我是百分百的尊重，今次事件，對於廣告團隊在創作過程中出現的問題，以及對滿哥造成的困擾，我個人深感遺憾。Audi和廣告公司現正認真處理中。」；劉德華向來形象正面，在PTT有「零負評男神」美譽，本次被捲入抄襲風波，他也第一時間以不迴避的態度回應。