台南1名已婚女同事與杜姓男同事因工作相遇認識，杜男向女同事告白成功交往，但交往半個月之後，女同事向杜男提出分手，在杜男詳問之下，才驚覺女同事「已經結婚」，杜男因不甘心受騙，多次邀約女同事茶水間講清楚，卻趁機撫摸胸部、猥褻下體得逞；法官依強制猥褻罪、強制性交罪，杜男應執行有期徒刑4年4月。

根據判決書記載，109年11月初女子阿芳(化名)認識同公司杜姓男同事，兩人因互動親密，而順勢交往，半個月後，阿芳便向杜男提出分手請求，並坦言「已經結婚」，認為兩人的行為是不對的，不想對不起老公，杜男聽見阿芳提出的分手請求，無法接受，並認為一開始是阿芳主動勾引，多次傳送訊息要求阿芳在公司說清楚。

同年隔月，杜男傳訊約阿芳在公司茶水間外防火巷見面，卻不顧阿芳意願，強行將阿芳拉坐腿上，並用手撫摸阿芳胸部，並掀開阿芳內衣，親吻胸部，甚至隔著阿芳褲子撫摸下體，猥褻得逞。

隔日杜男再次傳訊約阿芳至同地點，卻被拒絕，但兩人卻在茶水間巧遇，杜男從後方強行擁抱阿芳，也不顧阿芳反抗稱「不要再這樣」、「不要」，杜男失去理智將阿芳拉進廁所，用手撫摸胸部、親吻嘴巴，再把手伸進阿芳內褲撫摸下體，指侵得逞，因聽到廁所外有聲音，杜男便匆匆離去。

事後阿芳報警，並於偵訊中稱，一開始以為杜男知道自己結婚，所以杜男告白時有接受，但基於已有婚約，並認為不能再繼續這樣下去，便開始疏遠、敷衍對方，但杜男則頻頻騷擾，要求「肉體上補償」、「簽切結書保證不外遇」，甚至還阿芳被侵犯後，杜男還傳送訊息表示「生氣？反抗你濕很快，互相配合對大家都好。手上還有殘留味道」，讓她很崩潰。

台南地院審理，杜男不顧阿芳反對意思，憑藉著體型、力氣優勢，分別對阿芳強行猥褻得逞，杜男至今否認犯行，並無任何歉咎之意，法官依強制猥褻罪，處有期徒刑10月，又犯強制性交罪，處有期徒刑3年10月，應執行有期徒刑4年4月。