國民黨主席朱立倫18日閃電徵召智庫副董事長張善政參選桃園市長後，有藍營知情人士透露，朱徵召智庫執行長柯志恩選高雄市長「已箭在弦上」，不僅朱近期已多次就此事與柯交換意見，且新北市長侯友宜也私下勸進柯，認為她很適合南下參選，還替她打氣，承諾一定輔選。對此，柯志恩受訪回應，「現在的問題不是叫她說YES或NO，而是應該用最大誠意，去多勸進前高雄副市長李四川出來選」。

據《周刊王》21日報導，繼18日徵召張善政參選桃園市長後，目前人選仍不定的縣市剩下苗栗縣、新竹市及高雄市。在高市部分，雖然外界相繼點名李四川、立委高金素梅、前北市議員羅智強，以及吳怡玎、鄭麗文、陳玉珍等藍委，甚至南投縣長林明榛、孫文學校校長張亞中都主動請纓上陣，但黨中央遲未決定人選，高市基層也看得「霧剎剎」，擔心原已是艱困選區，再拖下去，負面效應恐延續至2024，等於讓綠營躺著選。

國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／柯志恩提供）

國民黨高市議員陳美雅說，被點名的藍營戰將都很優秀，但人選不確定，支持者已快按耐不住。畢竟這波疫情高峰，民怨沸騰，多數市民雖敢怒不敢言，但民氣可用，只要能徵召符合「有論述能力」「展現在地深耕決心」「像『桶箍』團結基層」等條件的市長候選人，就有勝算。她還說，基層很期待李四川點頭選市長，並認為李若出馬勝算最高。

只是，李四川早在今年三月就言明，「感謝朱立倫瞭解他個性未勸進」，還說「自己只會修補市政，不懂政治，更不會操弄選舉」，似乎對不選心意已定，此後也未聽說黨中央再勸進李，倒是一直傳出朱屬意張善政及柯志恩參選的說法，秘書長黃健庭也未否認，但兩人會在哪裡選眾說紛紜。

報導並引述知情人士說法表示，柯志恩也很符合朱立倫挑找直轄市長候選人的條件，「無不良紀錄形象清新」「有政策論述能力」「能融入當地民情」，柯又因曾是媒體人、後來在大學教書，對年輕、婦女選民口味都能掌握，與黨內「各路人馬」更維持良好關係「人和OK」。該人士坦言，若黨中央在高市無法找出「能超越李四川」的黑馬，迫在眉睫下，柯志恩恐無法推辭徵召。

對此，據《東森新聞》21日報導，柯志恩對於可能被徵召選高雄市長一事回應，「是有問過我，但是我現在還在學期中。我覺得這不是叫我現在才回YES或NO，而是大家現在最希望李四川副市長出來，應該用最大的誠意，再三番五次的去邀請他出來」。