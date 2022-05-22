中央氣象局表示，未來一周，鋒面在台灣附近徘徊，水氣偏多、容易下雨，明(23日)晚上開始隨著鋒面抵達，全台降雨機率逐漸增加，周二至周五(24-27日) 梅雨滯留鋒面影響，降雨最明顯，幾乎全台有雨，尤其西半部及東北部地區有局部大雨。

鋒面徘迴，周二至周五降雨明顯。(圖/氣象局)

明天(23日)北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢，清晨東北部地區也有局部較大雨勢發生的機率，晚間起隨著鋒面接近，全台各地降雨逐漸增加；溫度方面，夜晚清晨各地低溫22至24度，白天高溫北部及東半部為27、28度，中南部為29、30度。

周二至周五(24日至27日)鋒面由北往南在台灣附近移動，連續數日水氣都偏多，天氣較不穩定，其中並可能有中小尺度的對流發展，造成較強降雨，加上暖濕西南風帶來的水氣，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

周六、下周日(28日、29日)預估鋒面又北移至台灣北部海面，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

30日至6月1日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。