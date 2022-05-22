日本人氣女優三上悠亞憑著天使臉孔、魔鬼身材紅遍東亞一帶，除了經營本業和副業，還發展自媒體，近日她在YouTube頻道上傳一支化妝影片，難得以全素顏的樣貌入鏡，並秀出超厲害的化妝技巧，引起網友迴響。

三上悠亞20日推出新片，一開頭她就以「終極素顏」的面貌出現在鏡頭前，可以看到沒化妝品修飾的肌膚，底子算是很不錯的，僅有輕微的黑眼圈和暗沉，至於五官幾乎沒太大變化，是個素顏美人。

接著她在15分鐘內的影片中，依序化上粉底、眼妝、腮紅、口紅等，並一邊詳細解說步驟，讓女粉絲很受用。此外，還有更多的男粉絲留言稱讚三上悠亞的外表：「化完妝的那一刻，好可愛」、「我的理想面孔，真的最喜歡這個女孩」、「看起來又更漂亮了」。

事實上，這並非三上悠亞首次公開素顏，11日她才因IG消失而慌張不已，幸好13日就傳來要回IG的好消息，三上悠亞還曬出回覆給IG官方客服認證的照片，自嘲：「因IG被凍結的壓力導致當下皮膚變得粗糙」，當時的她頂著素顏，頭上夾著髮夾，與完妝後的樣子有些出入。