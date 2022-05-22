中央流行指揮中心今(22)日定調下周起，放寬快篩陽視同確診，全民經醫師診斷後等同確診。對此，新北市議員江怡臻表示，新北從1日開始就不斷呼籲中央將快篩陽視同確診，但仍不斷受到民進黨全黨撻伐，中央也始終捂住耳朵不願傾聽地方聲音，所幸指揮中心最終決定改變做法，還新北市長侯友宜一個公道，也讓更多民眾受惠。

江怡臻指出，綠營不接受地方建言，使得民眾苦苦排隊等檢測，基層人員也苦不堪言，蔡政府數度批評侯友宜建議不可行，如今卻轉彎打臉自己，雖然想通及時修正，但仍對民眾福祉造成嚴重傷害。

江怡臻説，蔡政府已經遠離民意，還製造出地方政府不願配合的假象，企圖轉移防疫不力的焦點，心中只有政治盤算，並非為人民著想，而這樣的政府根本無法獲得民眾信賴。她呼籲，中央應該傾聽地方人民的聲音，不要再用政治防疫，真正負起責任、制定更好的標準，地方也會好好配合。