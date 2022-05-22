大陸商務部長王文濤在亞太經合組織（APEC）貿易部長會議上指出，中方正在高品質實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），與東協成員積極打造中國—東協自貿區3.0版，持續推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA），為全球和區域經濟穩定增長持續提供推動力。中國開放的大門會越開越大。

亞太經合組織（APEC）於21～22日舉行第28屆貿易部長會議。王文濤以視訊方式出席，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文一同參加。

王文濤並指，APEC各成員應以構建亞太命運共同體為主線，全面推進貿易投資各領域務實合作。要發揮自由貿易安排對推進區域經濟一體化的主管道作用，努力推動區域包容性發展，打造具有惠及性的亞太命運共同體。

王文濤表示，中方堅定支援以世貿組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，讓發展成果更好惠及各方。APEC可發揮助推器、穩定器、孵化器作用，對WTO工作給予有力支持。中方願與APEC各經濟體加強合作，共同推動WTO第12屆部長級會議在疫情應對、世貿組織改革等議題上取得務實成果。

該會議由東道主泰國副總理兼商業部長朱林主持。來自APEC的 21個經濟體的貿易部長或代表、工商界代表、WTO等國際組織負責人參會。