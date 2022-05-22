柯文哲確診CT值16 喊話別擔心：家裡有2個醫生 20:502022/05/22 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲快篩陽性後去做PCR，結果出爐，台北市政府發言人陳智菡22日晚間指出，柯文哲傍晚已經收到北市聯合醫院的確診通知，CT值16。 陳智菡表示，柯文哲目前症狀更為明顯，有輕微發燒現象，不過柯說家裡有2個醫生，請大家不用擔心。 羅智強太可憐！「藍營小天王」終於不忍了 6字嗆爆朱立倫 高金素梅發出緊急號令！這句話一出 數千人瘋湧臉書暴動了 蔡英文執政「這群人」最慘！時薪僅80元他們發出血淚怒吼 #新冠肺炎 #台灣 #柯文哲 #PCR #結果出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中指PCR沒做好 劉和然批：拜託當個有擔當的部長 16:342022/05/22 政治 5分鐘做完PCR 柯文哲曝身體狀況 驚訝：沒什麼人 14:482022/05/22 政治 蔡詩萍PCR確診隔離中 林書煒每天準備三餐 16:072022/05/22 娛樂 柯文哲身體不適快篩陽！急赴醫院PCR採檢 擔心傳染給她 12:352022/05/22 政治 居隔單難執行柯轟搞東搞西 難怪侯抓狂 04:102022/05/22 政治要聞 快篩陽即確診下周上路 黃珊珊：篩檢站以看診拿藥為主 18:022022/05/22 生活 綠委邱志偉喉嚨不適聲音沙啞 今快篩陽、等待PCR結果 12:352022/05/22 政治 柯文哲快篩陽 侯友宜加油：你絕對沒問題 16:512022/05/22 生活 動物之家重建延宕 議員批柯拖太久 04:102022/05/22 地方新聞 護師工會炮轟 高護病比等於高死亡率 04:102022/05/22 生活新聞 李彥秀確診新冠肺炎 曝身體狀況：得知當下深感不安 14:432022/05/22 政治 簡嫚書尪外宿沒報備 女兒氣到睡不著 04:102022/05/22 娛樂新聞 半夜咳醒 高嘉瑜自曝快篩陽：一切都來得無聲無息 12:552022/05/22 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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