台北市長柯文哲快篩陽性後去做PCR，結果出爐，台北市政府發言人陳智菡22日晚間指出，柯文哲傍晚已經收到北市聯合醫院的確診通知，CT值16。

陳智菡表示，柯文哲目前症狀更為明顯，有輕微發燒現象，不過柯說家裡有2個醫生，請大家不用擔心。