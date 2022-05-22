自2月下旬俄羅斯發起侵烏行動，數以萬計烏克蘭難民流離失所，婦女、孩童及老年人紛紛逃往鄰國尋求庇護。不過近期英國傳出，有家庭在接受烏克蘭女子後，丈夫竟被她美貌深深迷惑，荒謬的是，才短短10天相處，男子就決定拋棄認識10年的正宮與烏女私奔。

Inghilterra, lascia moglie e figli per la profuga ucraina che ospitava da 10 giorni: “Voglio vivere per sempre con lei”: Sui tabloid britannici la storia dell’ex guardia giurata Tony Garnett e della 22enne Sofiia Karkadym, in fuga dalla guerra https://t.co/iAYuGOnR7t — messaggeroveneto (@messveneto) May 22, 2022

綜合《紐約郵報》（New York Post）及《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，29歲的加內特（Tony Garnett）擁有相識10年的妻子洛娜（Lorna）與2個寶貝女兒，本是幸福美滿的家庭卻因意外闖進的烏克蘭女子變了調。22歲的蘇菲亞·卡卡迪姆（Sofiia Karkadym）是俄烏戰火下的受難者之一，本月初，從烏克蘭逃抵英國並順利取得簽證許可，因緣際會下聯繫了加內特，幸運的被收留。

加內特稱兩個女兒都相當喜歡蘇菲亞，擁有白皙臉蛋、精緻五官，頂著一頭金色長髮散發濃濃女人味。然而，妻子看不慣烏克蘭美女親門踏戶就算了，還時不時勾引丈夫，才短短10天的相處，兩人的愛光明正大的萌芽，甚至決定共度餘生。加內特正常發揮，只說了「對妻子承受的一切感到抱歉，這不是她的錯，我從沒打算傷害任何人…」

根據聯合國難民署（UNHCR）發布聲明指出，目前協同烏克蘭周圍國家發起應對計劃（RRRP），集資18.5億美元協助匈牙利、摩爾多瓦、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等鄰國接納難民。迄今為止，烏國境內已超過1,270萬名平民離開家鄉，超過500萬人逃至邊境，仍有770萬人還在國內流離失所。