黃敏修欣然接受結果，立委王美惠、王美惠服務處主任徐文志等支持者也為他加油打氣。（呂妍庭攝）

嘉義市主委部分共有3262人投票，開了近3小時才揭曉結果。（呂妍庭攝）

黃露慧與黃敏修的得票數。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義市黨部主委改選空前激烈，現任主委黃露慧與挑戰者黃敏修打得火熱，也帶動近7成投票率，最後黃露慧拿到1841票，比對手1376票多出465票勝出，順利連任主委，黃露慧卻顯得心情沉重，認為單純的黨部選舉過程卻充斥諸多抹黑和指控讓她感到失望和難過，直指這場選舉沒有贏家，只有輸家，最大的輸家是民進黨和台灣的民主。

今投票到4點半才進行開票，主委部分共有3262人投票，開了近3小時才揭曉結果，黃露慧拿到1841票，黃敏修1376票，黃露慧贏465票。得知敗選，黃敏修欣然接受結果，立委王美惠、王美惠服務處主任徐文志等支持者也為他加油打氣，鼓勵他再接再勵。

黃敏修認為，黨部未來經營會因為他投入競爭，帶來良性的互動，重申成功不必在我，他只是拋磚引玉，更感謝支持他的黨員，並透露票數差距與他們預期的差不多。

黃露慧指這場選舉沒有贏家，只有輸家，最大的輸家是民進黨和台灣的民主，指單純的選舉，有資格的都可以參加，針對選舉過程的抹黑批評、霸占黨部等惡劣指控她無話可說，感謝民主先進用神聖選票來守護台彎民主。

黃露慧的弟弟黃大佑也說，這次主委改選空前激烈，投票率也是歷年最高，還說因疫情關係，一度很擔心大家不出來投票。