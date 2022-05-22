面板報價持續下探，衝擊雙虎友達、群創營運，股價也跌跌不休，兩家合併傳聞又起。財信傳媒董事長謝金河表示，大陸京東方主宰面板產業，不斷的價格殺戮打死對手，不僅南韓的三星、樂金顯示器（LGD）幾乎都收攤，台灣的雙虎再怎麼併也難逃價格殺戮命運，京東方下一個危機是殺價到最後自己也會倒下。他認為，台灣的面板雙虎要努力尋找更有優勢的利基產品才有反敗為勝的機會。

謝金河在臉書發文指出，最近全球面板產業再度風聲鶴唳，殺價聲頻傳，當然股價也殺到四腳朝天，外資給面板雙虎目標價貼近面額，南韓的LG Display股價也很慘，最好的時候是58700韓元，現在剩下17150韓元，全球最大的京東方也從7.65跌到3.59人民幣。

在雙虎友達、群創股價破底之際，市場合併傳聞起。他說，假如全世界產能一直都供過於求，怎麼併都難逃價格殺戮的命運。這可以從中國京東方主宰面板產業，然後不斷的價格殺戮，最後，南韓的三星、樂金顯示器（LGD）幾乎都收攤，台灣的雙虎也都落得苟延殘喘的命運。

謝金河提到，台灣的友達，及早先的奇美（後來的群創光電），一度都是兆元產業候選人，沒想到京東方主導的殺戮未停歇，一直處在困獸之鬥的慘況。但在這場十幾年來一直沒有停歇的價格殺戮產業，台灣卻誕生一家了不起的企業，永豐餘集團旗下的元太科技。

「兩岸三地企業排行榜，台灣市值躍升最多的公司居然是元太科技。如果以股票市值來比，到20日為止，元太是2287億，友達是1655億，群創光電1420億元，彩晶375億，元太科技在不知不覺中居然超過面板兩隻老虎，這是很難以想像的事。回頭看2020年武漢封城那一刻，元太科技股價只有20.6元，現在居然跑到204.5元，股價幾乎翻漲10倍。」

謝金河表示，元太例子告訴大家，產業必須從更高附加價值的新藍海找出路，而不是靠大量生產殺價，因為靠價格殺戮打死對手，只靠一招殺價的伎倆，最後自己也會倒下，京東方的下一個危機在這裡。台灣的面板雙虎要努力尋找更有優勢的利基產品才有反敗為勝的機會。

謝金河坦言，元太發展的路並沒有那麼平坦，2007年Amazon的Kindle曾經讓元太大好，後來蘋果iPad，又把電子書打下去，後來元太在電子紙市場發現新藍海，在電子紙市場市占率超過九成。疫情期間，可以透過顯示器更改價格的電子標籤大行其道，元太也快速崛起，市值從200億跳升至2287億。今年全球股市大跌，元太居然在520這一天創下204.5元天價，這是十分不可思議的事。