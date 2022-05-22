中央流行疫情指揮中心於5月16日開放三對象施打第四劑（第2次追加劑），至今已過一星期，不少符合資格的民眾可能在考慮要不要施打，前台大感染科醫師林氏璧今在臉書分享，可以先回答3個問題進行自我評估。

林氏璧在臉書粉專分享，台大感染科醫師謝思民在中華民國基層醫療協會疫苗最前線線上論壇的結論，對於65歲以上及免疫不全的民眾接種第四劑，雖不能有效預防Omicron的感染，但對減少重症仍相當有效，可考慮以下3個問題，如果答案都為「是」則建議施打第四劑（第2次追加劑）：

1.平常生活是否常外出旅遊及餐廳用餐？

2.會有機會與高感染風險的人接觸或同住嗎（家中有醫護人員或有家人常在外趴趴走）？

3.前三劑是否耐受良好，無明顯不良反應？

指揮中心宣布16日起開放三對象開打第四劑。（圖／指揮中心提供）

至於打過三劑、確診已康復的65歲以上民眾，何時可以接種第四劑？林氏璧建議「可以等確診後三個月再考慮」。林氏璧也指出，接種第四劑雖然防感染很快往下掉，但防重症比較久，「在台灣疫情往上走的時候，值得打」。

根據疾管署COVID-19疫苗接種統計資料，截至5月20日已累計2300人次完成施打第2次追加劑，其中莫德納2169人次，高端131人次。