「得彰化者得天下」彰化向來被視為一級戰區，民進黨彰化縣黨部主委改選同樣相當激烈，主委寶座最終由綠色友誼中評委楊富鈞，以2584票險勝拿下2518票隸屬正國會的縣議員許書維，小贏66票，由於雙方各代表南北彰，讓選情相當激烈，不過新任主委在還沒為2024大選布局前，需先處裡不斷有爭議的黨內初選，這也將考驗新任主委的調解能力。

民進黨彰化主委之爭可以說是跌破眼鏡，年僅43歲的楊富鈞，競選議員失利，被認為資歷不足難以擔任主委一職，原外界看與邱建富同屬正國會的許書維，不過最終楊富鈞在新潮流及反邱建富的人馬相挺下，順利拿下主委寶座，這場選舉也直接顯示正國會與新潮流的派系之爭。

「民進黨在彰化縣沒有分裂的本錢」楊富鈞表示，他當選主委後的首要任務，就是幫助民進黨贏得年底的縣長選舉，未來不管黨中央決定推選出誰來參選，縣黨部都會全力輔選到底。

民進黨縣議員初選13日起啟動後風坡不斷，先是有黨員批民調黑箱，接著第7選區議員互控搓湯圓，還到地檢署按鈴申告，另外第8選區有參選人不滿民調結果，指稱有電話干擾民調，更聲稱民調當晚其他參選人宣傳車仍違規廣告等，黨內初選爭議不將考驗新任主委的調解能力。