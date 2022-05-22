統一獅陳重羽。（鄭任南攝）

統一獅22日以7比1擊敗味全龍，布雷克繳出7局失1分好投，本季首勝終於開張，他坦言出賽第5場才拿到勝投確實有點慢，但他也自知自己今年開季狀況不如去年，自己只能盡量趕快把狀態調整回來。

布雷克去年以17勝拿下勝投王，但今年勝場直到第5場才開張，前役先發面對樂天桃猿與陳重羽搭配，5.2局狂失7分吞下本季首敗，今天賽前確定是由陳重羽蹲捕後，兩人也再進行溝通，收到不錯的效果。

總計布雷克7局飆出10次三振、沒有任何保送，僅被敲5支安打包含1轟、失1分，表現與上一場判若兩人，「雷羽配」也拿下搭配首勝。賽後布雷克說：「上一場不能怪捕手，是自己本身狀況不好，今天狀況比上一次好太多，不止是球質，球路上也好太多。」

布雷克坦言，今年開季狀況與去年相比，狀況不是那麼好，現在能做的就是盡量把狀態調整回來，「現在每次出賽都有感覺比上次好，希望能慢慢調整到巔峰。」

陳重羽則將好結果歸功於布雷克自己，「是他自己調整得很好，我只是盡力幫他，沒有特別做什麼，是他表現得很好。」他指出，此役只是把節奏拉快，讓布雷克投起球來更舒服，在投手丘上能更自在發揮。

近期獅隊新秀捕手柯育民表現亮眼，也壓縮到陳重羽的出賽機會，但陳重羽不會感到壓力，看到學弟有好表現也很替他開心，「很高興他表現得很好，他表現好我也會幫他鼓掌，其實只要球隊好就好了。」今天在攻守兩端都有表現，陳重羽不喊累，「很珍惜每次下場，為球隊做貢獻，其他沒特別想法。」

獅隊代總教練高志綱也說：「重羽一直是很努力的選手，希望藉由這場比賽能建立起他更多信心，讓他好好面對接下來的比賽。」