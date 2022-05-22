立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特表示，已收到台灣核准設處文件等事，立陶宛在台北的經貿代表處首長將於夏末或秋天赴台履新。外交部今天證實，台立雙邊就此議題均持續密切溝通，目前立國政府的確正在進行駐台代表遴選以及辦公處所選址等內部最後行政程序。

外交部副發言人崔靜麟指出，我國在上（110）年11月18日設立駐立陶宛台灣代表處後，台立雙邊立即頻繁推動各項領域的交流合作，立陶宛政府也啟動內部修法程序，積極籌備在台灣設處事宜。

他說，我方於今年3月下旬收到立陶宛政府提送在台灣設立代表處申請文件後，外交部隨即依照我國行政程序，迅速函覆同意立方設處，一切進展順利。台立雙邊就此議題均持續密切溝通，目前立國政府的確正在進行駐台代表遴選以及辦公處所選址等內部最後行政程序。

崔靜麟強調，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，上年10月我國中東歐三國經貿投資考察團訪問立陶宛，雙方持續在經貿、農業、醫衛、教育、科技及關鍵產業人才培訓等領域展開合作。我國經濟部陳正祺政務次長將率產官研各界乙行24人於本（5）月25日赴立陶宛訪問三天，進行第一屆台立經濟部次長級諮商會議，另參加立陶宛新創展覽等多項提升雙方實質關係的活動。

他說，台立雙方均期盼立國駐台機構儘速完成設立，以利雙邊各項領域的交流合作可以更加速推動。一旦有更確切的訊息，外交部會在第一時間跟國人分享。