老人家常講，買車買房，下雨天一看就知道了！有人妻在臉書分享買屋照片，她表示花了900萬的房子，住半年後，剛好遇到雨季，屋內牆壁上便有大面積脫漆狀況，露出「一塊塊黑色」水泥底層，讓她大嘆「該如何處理呢？」；網友一見表示「外牆要做防水喔」、「真的崩潰」。

一名人妻在臉書社團「爆怨2公社」發文，她表示才用900萬買的房子，住了半年剛好遇上雨季，「發現房子是如此，該如何處理呢？」；從原PO上傳的4張照片可見，屋內牆壁脫漆，露出「一塊塊黑色」水泥底層，天花板在燈光照射下，明顯可見「漆面浮起」的狀況。

人妻花900萬買房住半年，因遇雨季天花板的漆也浮起。（翻攝自臉書爆怨2公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「花錢把外牆的防水做好，屋內重新粉刷」、「這是壁癌」、「真的崩潰」、「難怪以前的老人家常常講，買房子買車子，下雨天就對了」、「外牆要做防水喔」、「防水工程做一做，划得來」、「打掉重練，做足防水哦」、「裝潢後翻倍賣下一個屋主」、「沒事啦！台灣地區太潮濕了！除濕機常開著，粉刷一下吧？」。

還有網友詢問原PO是否買中古屋，前屋主是否有告知屋況，「你買中古屋嗎？」、「看合約有沒有告知」、「吉仲介跟前屋主，除非他們有說過會漏水你硬要買？」，原PO則回應「屋主他們沒有告知，而且合約書上也沒有註明」。