「微笑女神」林真亦外型亮眼火辣，近期剛推出實體寫真《真心真亦Sincerely Yuna》，正準備進入宣傳期的她，沒想到16日傳出陽性確診訊息；雖然有頭痛及喉嚨癢痛等症狀，但林真亦並沒有被病況打倒，在網路上釋出水手制服及「噴鈔女郎」等造型，上下深V齊開讓人狂噴鼻血。

這本《真心真亦Sincerely Yuna》寫真書是由時尚攝影大師黃天仁親手操刀掌鏡，結合「卒業」、「選美」、「健身」、「釣魚」、「真心」等主題風格，展現出林真亦各種不同美麗風貌；受矚目程度，在前(20)日凌晨開放預購後，立刻搶佔網路書城排行榜第一， 人氣超高。

封面那套系列造型是林真亦最喜歡的，只見微笑女神眼神朦朧，披上的白色西裝外套隨意地敞開，搭配黑色鏤空蕾絲內衣展現深溝，慵懶地躺臥在沙發上，酥胸半掩以及微醺、妝半卸的神態醉意撩人，讓不少粉絲都電暈直呼：「超性感」、「仙女啊～」、「太辣了！」

林真亦化身「噴鈔女郎」大秀深V嗆辣惹火身材。（圖／尖端出版提供）

另一組造型中林真亦化身豪放的「噴鈔女郎」，身穿酒紅色皮衣頭戴皮帽，皮衣以驚人角度直接從胸前敞開；畫面中她帥氣地拿著「噴鈔槍」射出美鈔，兼具時尚帥氣及性感。而在水手制服造型她則「倒V」拉開衣服狂露南半球，學生風格穿著卻如此豪放性感讓人鼻血噴爆。

林真亦水手服造型「倒V」拉開衣服狂露南半球。（圖／尖端出版提供）

林真亦除了模特兒身分外，也在許多電影中參與演出，曾在《大尾鱸鰻2》與《角頭2：王者再起》演出，日前她也加入「費洛蒙男神」瘦子E.SO的大銀幕處女作《速命道》的演出，將與Ella陳嘉樺和瘦子有精彩的對戲。