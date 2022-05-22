白沙屯媽祖進香吸引上萬人朝聖，雖然疫情持續升溫，但媽祖鑾轎今(22)日上午抵達朝天宮時，朝天宮廟前廣場及馬路仍被擠爆，萬頭攢動的畫面也跟著曝光讓眾人看傻，急診醫師田知學看到後也忍不住感嘆「彷彿多重平行時空…醫護真的需要喘息」。

白沙屯媽祖進香活動從20日凌晨起駕出發，今天上午10點半左右抵達北港朝天宮，香燈腳與朝天宮廟方等上萬人夾道齊呼「進喔」，今天一早朝天宮廟前廣場及馬路就已經被人群塞滿，除了香燈腳席地而坐等待鑾轎抵達，信徒更是萬頭攢動爭睹。

超壯觀照片曝光後，急診醫師田知學在臉書表示，「不知道要說什麼…如果要正常生活與病毒共存，那麼就降級吧！彷彿多重平行時空，醫護真的需要喘息」，她強調尊重信仰自由、尊重每一個人的生活方式，但也應該尊重醫護。

網友則紛紛回應「看到這場面，真的也不知道該說什麼，緊張疫情的很緊張，覺得無所謂的都無所謂…辛苦永遠都是第一線」、「不要命的還要拖累全台灣」、「我們真的只能自救了，醫護已經太辛苦了，不想再喊加油，你們就罷工吧，讓裝作看不到問題、不想解決問題的人去面對真正的問題」。

還有網友表示，在第一線的醫護人員、警消人員及防疫人員，疫情期間真的都辛苦了，不管是合理或不合理的要求皆需吞忍，並配合政府的政策，卻一直承載著最高感染風險，直呼「全民都欠您們一份深深的抱歉和衷心的感謝」。