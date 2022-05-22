美國總統拜登21日在韓國強調，維護台海穩定是印太區域安全與繁榮的基本要素。國民黨立委江啓臣則表示，很多台灣人「一廂情願」地認爲，美國會全力以赴捍衛台灣，然而美國主要以其國家利益爲導向，雖然認爲台灣應該得到幫助，但那並不意味著會把台灣看待與自己的領土一樣重要，需要挺身而出。

江啓臣與東海大學政治系教授邱師儀19日進行「啟思國際」對談，江啟臣說，台灣的國防不能完全依靠美國，也必須要有自主的外交政策才行。

G7國家上周雖然發表公報，力挺台灣重返世衛大會（WHA），但台灣迄今未收到WHO的邀請，江啟臣說，很大可能就是空頭支票。

拜登明天將在東京宣佈成立印太經濟架構(IPEF)，並將舉行美日印澳四方安全會談(QUAD)。江啟臣說，這些組織內成員國會優先考慮自己的最大利益，不會爲了捍衛美國主導的國際秩序，而忽略自己的戰略評估。江强調，中國當今的影響跟30年前不一樣，各國對台海的態度不會像冷戰時期那麽對比分明。

況且，美國在台灣議題上，態度並不明確，江啟臣認為，台灣不能將防衛寄託於美國，儘管美國常常表態願意協助台灣，但在俄烏戰爭中，美國並未出兵助烏，台灣人逐漸意識到要美國出兵助台，在想像與現實之間存有落差，根據民調統計，相比俄烏戰爭爆發以前，台灣人對美國派兵協防台灣的信任度，從六成下降到一半。

江啟臣也提到，日前立法院國防委員會跨黨派委員一起去拜訪美國在台協會（AIT），與AIT討論台灣申請參與WHA的契機，以及如何讓軍售、國防合作更符合台灣的需要。

邱師儀詢問江啟臣，台灣返回WHA，藍綠是否都該支持？江啟臣說，外交政策應該是跨越黨派，尤其在參與國際組織上，「參與都比沒有參與好」，但是那並不意味著立法院不對政府監督。