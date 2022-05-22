全美最大加密貨幣交易所Coinbase Global上周透露若公司破產，用戶存放在平台上的加密幣恐怕拿不回來。許多專家警告不只Coinbase，事實上投資人在大多數加密幣平台皆面臨血本無歸的風險。歐洲央行總裁拉加德日前接受荷蘭電視台訪問時也批評加密貨幣一文不值，監管機構應對此進行嚴審。

除了拉加德對投資加密幣提出預警，歐洲央行其他官員過去也表達類似擔憂，執行委員潘內達（Fabio Panetta）4月就把加密幣資產狀況和2008年次貸危機相提並論。

此外曾任美國證交會（SEC）官員的健全市場協會會長傑拉許（Tyler Gellasch）也指出：「我不認為加密幣散戶投資人該相信交易平台會確保託管資產不受平台破產影響，除非交易平台有特別說明。」

Coinbase在第一季財報文件中首度透露這項風險，也就是在公司破產情況下，所有託管的加密幣都可能被視為公司財產。

Coinbase目前持有的法定貨幣及加密幣總價約2,560億美元，因此這項風險曝光後隨即引發投資人恐慌。Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）為了止血，已發文澄清公司沒有破產疑慮，純粹是應證交會要求向投資人說明風險。

《巴倫周刊》近日向FTX US、Gemini、Kranken及幣安（Binance）等加密幣交易所詢問是否讓顧客承擔類似風險，但沒有一家交易所給予明確回覆。

專家指出，Coinbase及其他線上交易平台的用戶如欲避免上述破產情況發生時血本無歸，應將加密貨幣存放在離線的冷錢包，因為這類錢包只能透過帳戶持有者的私人金鑰存取。