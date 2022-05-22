俄羅斯政府為壓制國內反戰聲浪，批評政府會被視為外國同路人。俄羅斯司法部網站稱，前國際象棋冠軍卡茲帕洛夫(Garry Kasparov)和前石油大亨霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），都被列入「外國勢力代理人」。

被俄國政府標注為外國勢力代理人，那相當於被指控叛國，會受到許多人身限制與嚴厲制裁。

俄羅斯司法部網站表示，有證據指出，58歲的霍多爾科夫斯基，和59歲的卡斯帕洛夫是「拿烏克蘭的資源，在進行他們的活動」。

1996年2月，卡斯帕洛夫與深藍電腦對奕。(圖/IBM)

卡斯帕洛夫是歷史上登基最久的西洋棋王，自1985年至2006年間，曾獲得23次世界排名第一，在1996與1997年與IBM的「深藍」超級電腦對奕，被媒體稱「人腦與電腦之戰」，更使他的知名度擴及棋奕之外。在2006年主動退役後，他多表達對普丁總統專政的不滿，他也已移居美國近十年。

俄羅斯前石油大亨霍多爾科夫斯基，被俄國政府點名為外國勢力代理人。(圖/AP)

霍多爾科夫斯基屬於寡頭資本家，1990 年代曾是俄羅斯最有權勢的商人之一，由於2000 年普丁上台後，許多產業被收歸國有，與克里姆林宮發生衝突，他從2003 年到 2013 年遭到逮捕，在獄中度過了 10 年才被釋放。

出獄後，霍多爾科夫斯基資助了俄羅斯反對派組織「開放俄羅斯」(Open Russia)，該組織主要是揭露俄國政界黑幕為主，然而去年5月，受到日益嚴重的政治打壓而解散。