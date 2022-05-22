民主進步黨今（22）日進行兩年一次的各縣市暨勞工黨部與海外黨部主委、全國黨員代表改選， 6都黨部主委部分，台北市由台北市議員張茂楠當選，新北市由現任主委何博文連任，桃園市則由已擔任兩屆主委的現任主委張火爐交棒給女兒的張丞儀當選，台中市由現任主委李天生連任，台南市主委潘新傳連任成功，高雄市則由立委許智傑胞弟許智善當選。

民進黨。(圖/資料照)

宜蘭縣、苗栗縣長部主委分別由陳俊宇、李貴富連任成功，基隆市主委蘇仁和及新竹市主委陳建名亦連任成功。嘉義市黃露慧、連江縣主委李問也成功連任。

新竹縣黨部主委，則由甫辭去總統府參議的鄭朝方出任。彰化縣黨部主委則由現任民進黨中央評議委員楊富鈞當選，南投縣黨部主委由縣議員蔡銘軒當選，雲林縣部分，由立委蘇治芬全力支持的助理主任林金忠順利當選。

嘉義縣部分，則由曾擔任陳明文助理、縣府機要秘書的六腳鄉長陳川崎順利當選主委。屏東縣黨部主委選舉，因為同額選舉，候選人僅縣議員羅平道參選，並順利當選。

花蓮縣黨部主委，則由現任黨部執行委員及全國黨代表嚴献宗當選，他過去在海軍服務25年，一等士官長退伍，曾任行政院東部聯合服務中心秘書。

台東縣黨部主委部分，有黃治維、余振維、林文隆、簡維國4人登記，最終由民進黨台東縣黨部執行長簡維國當選。澎湖縣部分，則由現任澎湖縣黨部執委顏家康當選，金門縣黨部主委，由原主委許建全與小英之友會金門總會長蔡其雍捉對廝殺，最終由蔡其雍當選。