50歲前新北市議員的李婉鈺昨(21日)跟風分享「關於我可能讓你很意外的point」，其中談到「人生30年只交了8個男朋友，根本沒有桃李滿天下」，讓網友眼睛一亮，還自爆「其實我真的有一個兒子」，立時掀起熱議。

李婉鈺過往情史精彩，曾傳緋聞的男性友人遍及政界、商界、演藝圈，與藝人張克帆、庹宗康、立委劉建國、前立委高志鵬、張碩文等都傳過緋聞。她還曾自爆30歲時有過一段婚約，當時的訂婚對象是一名大她9歲的富二代，怎料對方帶酒店小姐回新房過夜，讓她心死斬斷這段情。李婉鈺昨(21日)在臉書分享「關於我可能讓你很意外的point」，澄清她的情史：「人生30年只交了8個男朋友，根本沒有桃李滿天下」。

李婉鈺自爆情史：人生30年只交了8個男朋友，根本沒有桃李滿天下。（圖／取自李婉鈺臉書）

然後在下一點李婉鈺馬上又說：「其實我真的有一個兒子，他叫做小王子」，讓不少網友瞬間驚訝，以為她未婚生子，後來才知道，這個「兒子」其實是指毛孩，也就是她飼養多年的愛貓；李婉鈺身為養貓人士，過去經常上傳與貓咪的合照，也推動「零棄養、認養代替購買、絕育代替撲殺」等觀念，以及宣導飼主「主動結紮、植入晶片，並定期施打疫苗」等必要措施，在愛毛孩議題上展現公眾人物的影響力。

李婉鈺「讓你很意外的point」洋洋灑灑寫了19點，包括：「當議員八年，96個月每個月平均倒貼25萬，八年來貼了2,400萬」、「曾住在石碇工地的鐵皮屋2年半，擔任北宜高速公路工程師」、「穿窄裙就跳上挖土機」、「身高166，腿長41.5吋，比180男生還長」、「我有拍過MC HotDog的MV」等等，讓網友們發現李婉鈺原來還有這些不為人知的一面。