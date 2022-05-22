國民黨中央突然徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發爭議，國民黨主席朱立倫、張善政發文道歉。針對國民黨的桃園市長提名爭議，國民黨台北市議員徐巧芯透露，在朱、羅事件後，國民黨的選情並沒崩盤，前台北市議員羅智強和立委呂玉玲曾公開說想要參選，立委萬美玲本也準備要宣布參選，還有魯明哲也鬆口願接受徵召；但朱立倫可能覺得不好，因此後來朱立倫所做的決策，跟他講的不一樣。

徐巧芯22日在《董事長開講》網路直播節目中透露，在朱、羅事件後，國民黨的選情並沒有崩盤，民調還往上拉。因為他們比的標準，是陳時中跟民進黨，而這段疫情時間，大家猛攻民進黨及衛福部長陳時中的防疫政策，民進黨、陳時中的民調掉了，所以包括國民黨，立委魯明哲、前台北市議員羅智強的民調，相比之下，都提升了。

徐巧芯接著表示，這也造成羅智強和立委呂玉玲曾公開說想要參選之外，立委萬美玲本來也準備要宣布參選，還有原本民調最高的魯明哲，也鬆口願意接受徵召，當時所有的事情都往好的方向走。

吳子嘉突然跳出來質疑，「對誰好？」徐巧芯回說：「對桃園好」；吳子嘉再問，「對朱立倫呢？」徐巧芯則表示，朱立倫可能覺得不好，所以後來朱立倫所做的決策，跟他講的不一樣。本來一般心裡都想，大家都表態要選，有同樣的遊戲規則，願賭服輸，就辦個民調，誰贏誰選；結果，突然之間，上周三就收到訊息稱要徵召張善政，這叫做「天外飛來一筆」。