真心希望男生們不要再幻想了！有正妹在網上分享用交友軟體的心得，她表示一開始只是想脫單，但從遇到形形色色的人變成遇到一堆色色的人，讓她放棄脫單，成為1名「社會觀察家」，並將這些「約砲仔」分成5類型，但她也表示「這類型」至少有禮貌。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，由於她聽朋友「脫單」，便開始用交友APP，她也笑說「一開始認識形形色色的人，但卻遇到一堆色色的人」，多到她放棄脫單，開始成為「社會觀察家」，她把這些「約砲仔」分成5種類型。

正妹首先提到第一種「彬彬有禮型」，請、謝謝、對不起說好說滿，禮多人不怪，她表示對方開頭會先講「妳好」再提到「找一位契合的床伴」，列舉自身條件，「如果有意願，可以從聊天開始試試看」，她直接拒絕對方稱「不約的喔」，對方則表示「不好意思打擾了」，她表示這類型不反感，至少有禮貌，但還是拒絕對方。

正妹公開「約砲仔」5種類型，其中有一型想聊色又不直說，她突然被稱讚「妳身身材不錯」，讓她驚覺有異。（示意圖/shutterstock）

第二種是「開門見山撒網型」，劈頭就問「約嗎」，來去一陣風，不讓費時間；第三種是「謎之自信吹噓型」，她表示這類型愛吹噓「保證X壞妳，讓妳死在床上」，但認為通常也很廢；第四種是「聊色幼稚園型」，她表示這類型想聊色「妳有跟前男友做過嗎？舒服嗎？」、「哎唷那妳也蠻色的耶」，毫無技巧，以為全世界女生都是處女，她大嘆這類型「到底對於女生的認知是多淺薄」。

第五種類型讓她覺得「神煩」，「猥瑣扭捏型」想聊色又不直說，很愛顧左右而言他，她曾向這類型表示「遇到一堆聊色約砲的煩死了」，對方向她表示交友軟體「公狗」很多，要她放心，自己不會(約砲)，然而兩人再多聊一點，對方便指出「妳身身材不錯，才會一直被問吧？」，她驚覺有異「想開車」，不料，過2天後，對方表示「我想約妳啦，不要不理我」、「給個機會嗎」。

文章一出，網友紛紛留言表示「交友軟體真的好多約炮仔」、「真心希望男生們不要再幻想了」、「有些對話好熟悉」、「真的，沒有一個認真聊天的人」、「直接說的都還好，超討厭聊到一半突然開車的」、「最討厭明明想約又在那邊假的」、「還有說不約炮，怕得病，第二次見面就要試車的」、「好真實...」。