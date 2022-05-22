亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議21與22日兩天在泰國曼谷舉行，共有美國、日本及CPTPP等亞太地區21個國家的貿易部長與會，行政院政委鄧振中代表參加，他向各國說明台灣重視環境永續發展及國際高標準，是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）擴大的最適夥伴。

我國與美國、日本及CPTPP等亞太地區21個國家的貿易部長，於台北時間21日至22日的APEC貿易部長會議中，持續針對新冠肺炎疫情的疫後復甦，維持自由開放的全球貿易與投資環境進行討論。

行政院經貿辦表示，此次會議於泰國曼谷舉行，是2019年智利部長會議之後，首次恢復以實體方式舉行的APEC貿易部長會議，並且也安排了企業界領袖與各國貿易部長間的互動對話，腦力激盪共同謀求面對國際經貿環境變化的因應方式。

鄧振中代表我國參加貿易部長會議，並在本屆的貿易部長會議中說明我國經濟2021年在疫情中的堅韌表現，不僅GDP和貿易成長都高於全球平均，在日經亞洲（Nikkei Asia）的「COVID-19復甦指數」中也居全球冠軍，顯示在回歸正常生活的作為受到肯定。

此外，持續面對疫情和俄烏戰爭等區域衝突挑戰，也呼籲APEC各國，重新恢復各國人與人之間的連結，促成疫後復甦；台灣透過新南向的工作，不只在推動APEC地區學生來台就讀大專院校的人數，2021年仍然成長超過10％以外，今年2月也提出移工留才久用方案，開放符合資格的移工、僑外生無工作年限的限制，將優秀且成熟的外國技術人才留用。

再者，持續與國際接軌，依據國際標準及科學證據為基礎，來進行與貿易夥伴間的農產與食品貿易。台灣不斷地在用行動證明台灣願意且能夠符合國際高標準的規範，這是符合CPTPP要求，各國應儘速通過我國入會申請案的關鍵。

行政院經貿辦表示，包括我國在內的所有會員都表達支持多邊貿易體系及WTO，多盼在即將召開的WTO部長會議能在回應疫情、漁業補貼、農業及WTO改革等議題取得具體進展。

包括我國企業代表在內的APEC「企業諮詢委員會」（ABAC）建議制定多年期工作計畫，推動亞太自由貿易區（FTAAP），並建議優先聚焦數位化、包容性、永續性、貿易與投資、貿易回應疫情五項領域，以兼顧傳統及新興貿易議題。

行政院經貿辦表示，主席國泰國設定以「開放、連結、平衡」主題，來促成各項與「生物–循環–綠色經濟」的相關工作，對此鄧振中也呼籲APEC各國重視環境相關的永續發展議題，更以我國的「2050年淨零排放」目標，及在推動中的《氣候變遷因應法》，期對全球永續發展相關的經濟發展方向，共同與各國做出貢獻。

另由於APEC會員對於本次貿易部長會議聯合聲明關於俄烏衝突之文字應如何呈現，迄至會議結束前仍無法達成共識，主辦國泰國最後宣布本次會議無法發布部長聯合聲明，改以主席聲明取代。