汪小菲去年底和大S結束10年婚姻，就和小14歲的大陸女星張穎穎傳緋聞，儘管遭拍十指緊扣、與張蘭同遊的照片，兩人仍不認戀，甚至切割彼此。不過，最近網友發現汪小菲、張穎穎疑共同野餐，對此男方刪照重PO，女方也在今日(22號)發文，結果被抓包抄襲楊冪。

張穎穎4日先上傳多張野餐照片，汪小菲緊接著於21日在微博PO野餐照，被眼尖的網友發現無論是野餐墊、餐點、酒瓶或紙杯等都跟張穎穎的很像，瘋猜兩人很有可能是五一連假共同出遊拍的；面對與張穎穎的緋聞再起，汪小菲趕緊刪照，但隔日(22日)下午1點半又使用的反悔功能，把該貼文重新公開。

汪小菲野餐照被網抓包，和張穎穎曬過的野餐照幾乎同款。（圖／取材自微博）

妙的是，張穎穎2分鐘後也在微博PO文：「流言，聽聽就好了；八卦，說說就算了，很認真地去聽論是非就是你的不對了。天下本無事，庸人自擾之，揮揮衣袖，不帶走一片雲彩。」被外界解讀為在為與汪小菲的緋聞澄清。

不過，張穎穎的PO文被網友發現跟楊冪2010年前的聲明相似度很高，只是把浮雲改成雲彩，還有標點符號省略而已，看戲的網友紛紛開酸：「奧迪都被告了，楊冪也可以告文案侵權」、「冪姐滿頭問號：這也有人抄」、「在一起就在一起唄！咋這麼多事」、「迷惑操作」。

張穎穎的文章幾乎跟楊冪一樣。（圖／微博@張穎穎）