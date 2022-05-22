日本AV產業每年有近4,500億美元（約新台幣13兆3,700億元）的淨利，憑藉高薪吸引許多素人女孩投入此行業，也有不少過氣想翻紅的藝人選擇此行。日本女歌手「小湊四葉」(小湊よつ葉)過去為美少女偶像歌舞組合「Fairies」的成員，當年她才15歲，如今已經出道9年了；沒想到她最近推出全新單曲，不料MV最後竟秀出一行字曝光自己要下海「拍AV了」，消息一出嚇壞許多粉絲，而她也親自在推特上解釋原委。

1996年出生的小湊四葉原名叫井上理香子，出道至今已經9年了，最開始是身為美少女歌舞團體「Fairies」的一員，當年的她才15歲；當時「Fairies」的成員平均年齡都不到14歲，就獲得了第53屆日本唱片大賞的「最佳新人獎」，她們的舞蹈犀利度和表現力出類拔萃，與其他偶像團體相比得到了高度評價。「Fairies」後來於2020年6月宣布解散，小湊四葉也宣布退出娛樂圈，直到今年3月27號改名「小湊四葉」再次出道。

（影片來源取自《小湊よつ葉の''ときめき''channel》若有移除請見諒）

小湊四葉宣布轉投AV產業。（圖／取自YouTube《小湊よつ葉の''ときめき''channel》）

小湊四葉本月16日在她的YouTube頻道上發布影片，表示6月27日將發售單飛後的第一張單曲《明天會很精彩》，該單曲的音樂錄影帶也搶先被公開；在全長4分45秒的MV中，只見小湊四葉在長崎縣的許多風景區唱歌，感覺得出昔日偶像團體美少女的魅力仍在；但在MV的最後畫面，卻爆出了一個超級震撼的訊息，小湊四葉背對著城市夜景凝視鏡頭，搭配 「我將出現在AV中」的字幕，然後MV就以全黑畫面結束了。

由於內容太突兀又充滿爆點，讓許多粉絲直呼：「 太意外了，影響也很驚人」、「等等，什麼意思？ 這完全跟不上我的理解啊～」；小湊四葉隨後也在個人推特上PO文解釋：「我認為世界上有很多性癖，這是一個非常有需求的世界，而這就是我最大的理由。人生只有一次，所以我想去嘗試看看這件我感興趣的事情。」雖然藝人轉投成人產業當AV女優並非新鮮事，但發生在自己偶像身上，仍讓許多粉絲刷新三觀。