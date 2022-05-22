藝人李國毅的爺爺李樔槦傳出今（22日）晚過世，享嵩壽95歲。李國毅晚間突然在IG限時動態以全黑畫面哀悼，經紀人證實，「國毅的爺爺於今日過世，由於屬於國毅個人家裡私事，無須浪費太多社會資源報導，其他事項就不再做回應，謝謝大家對國毅的關心。」

李國毅爺爺李樔槦過去曾任兩屆台北縣議員，更曾獲頒「新北市政府模範父親」，祖孫倆感情相當好，身為家長獨子的李國毅之前曾幾度被拍到他接送行動不便的爺爺奶奶回家，並細心攙扶長輩下車，孝心感人。