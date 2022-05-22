疫情變化成為年底選舉各黨派參選人最大的變數，藍綠白台北市長人選雖未明朗，但代表民眾黨的北市副市長黃珊珊和綠營的潛力人選衛福部長陳時中也因防疫有機會頻頻曝光。資深媒體人吳子嘉22日直言，「他看完民調，已經看出他(陳時中)已經掛掉了」。

吳子嘉22日在其主持的網路節目《董事長開講》表示，這次疫情讓很多人重傷、甚至病歿，但民進黨政府卻不太關心台灣民眾的感受，只關心選舉，甚至可以說是選舉動物，因此自己將在下周公布《美麗島電子報》台北市長民調。吳子嘉表示，或許會有人好奇，陳時中民調不是滿意度很高嗎？他提到，4月底的時候是這樣，從4月初罵他罵了3個禮拜，結果發現可能民怨累計的程度和位置還沒有對到。「而今天已經看出來了，他民調已經開始大幅度的下滑，陳時中已經掛掉了！」

吳子嘉並透露，自己這兩天跟一個民進黨南部的重量級立委聊天，聊到陳時中的選舉問題，他表示民進黨內部現在擔心的不得了，擔心陳時中選情崩盤，因為如果陳時中掛掉了，那他們(黨內)就要開始做人事調整和重新規劃戰略布局。吳子嘉強調，該綠委坦言，有感知到這波疫情影響，民進黨受傷慘重。