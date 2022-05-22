歷時六天五夜，21位競拍者共計3,448次出價，近百萬人次線上圍觀，近日備受市場關注的四川斯諾威礦業股權拍賣終於在21日落槌。買受人譚威最終以逾人民幣（下同）20億元得標，成交價與起拍價（335萬元）相比高出597倍，創下業界罕見的拍賣紀錄。

澎湃新聞報導，京東破產拍賣平台顯示，此次拍賣標的物為興能新材料持有的斯諾威礦業54.29％股權，斯諾威礦業擁有德扯弄巴鋰礦探礦權。德扯弄巴鋰礦位於四川省甘孜州雅江縣城東北部，屬於甲基卡鋰輝石礦區，礦山儲量1,814萬噸，平均品位1.34％，屬於特大型鋰礦。

以2018年12月31日為評估基準日，斯諾威礦業54.29％股權當時的市場價值約為12億元。

市場猜測譚威可能和協鑫系企業有關。天眼查數據顯示，在名為「譚威」的648位老闆中，僅有一位屬於採礦業分類。由此人擔任法人的獨山縣萬富山礦業有限公司，和協鑫集團旗下的樂山協鑫新能源科技有限公司存在一定關聯。但目前無法確認該「譚威」和買受人「譚威」是不是同一人。

近年來，大陸新能源汽車行業的高景氣大幅帶動鋰電池需求量，全球鋰資源供需缺口不斷擴大，鋰價呈現持續上漲趨勢。2022年3月，大陸市場電池級碳酸鋰價格最高飆漲至每噸50萬元，而在2021年初電池級碳酸鋰價格僅每噸6萬元。

目前，全球各大礦企與新能源產業鏈公司，紛紛加快對上游鋰礦資源的布局，斯諾威礦業持有的大量礦權自然成為多方爭搶的稀有資源，這也是斯諾威礦業的股權競購如此激烈的主因。