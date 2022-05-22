大陸官方近期頻頻對支持平台經濟發展措施表態。中共中央、國務院辦公廳22日公布意見，明訂支持符合科創屬性的數位化文化企業在上交所科創板上市融資。

自中共總書記習近平4月29日主持中央政治局會議時提出，促進平台經濟健康發展，推出支持平台經濟規範健康發展的具體措施後，包括大陸國務院副總理劉鶴、總理李克強先後表態支持平台經濟發展。

大陸央視報導，大陸兩辦22日公布「關於推進實施國家文化數位化戰略的意見」（簡稱意見），明確到2035年，建成物理分布、邏輯關聯、快速鏈接、高效搜尋、全面共享、重點集成的國家文化大數據體系，把中華文化全景呈現，中華文化數位化成果和全民共享。

意見提出8項重點任務，分別是：

一、統籌利用文化領域已建或在建數位化工程，與數據庫所形成的成果。

二、鞏固文化數位化基礎設施。

三、鼓勵多元主體仰賴國家文化專網。

四、鼓勵和支持各類文化機構接入國家文化專網。

五、發展數位化文化消費新情境。

六、統籌推進國家文化大數據體系。

七、加快文化產業數位化布局。

八、建構文化數位化治理體系。