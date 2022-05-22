高價股正興起「新面孔衝擊千金、帶動高價次族群」新氣象，嘉澤（3533）獲大型研究機構喊出千元目標價，股價20日以824元改寫新高、盤中最高一度衝至850元，一馬當先引領其餘高價次集團尖兵，內外資法人同步看好力智（6719）、目標價上看900元，有機會再度衝擊千元大關。

嘉澤股價從沒登上過千金寶座，堪稱高價主流的「生面孔」；力智股價曾於元月21日盤中短時間突破千元，隨後一路向下，股價迄今回檔幅度腰斬，研究機構認為跌幅已滿足，將吹起反攻號角。

嘉澤第一季每股純益13.03元，大幅超越市場期待，營運前景同樣博得大型研究機構一片讚賞，凱基、元富投顧、大和資本證券全面調升股價預期，凱基投顧更調升至1,010元，象徵台股將有新千金登場。

大和資本證券指出，如果經濟沒有因為大陸封城、通膨拉高成本壓力等因素，受到進一步衝擊，看好嘉澤下半年的營運動能將比上半年更為出色；考量Eagle Stream平台下半年問世，改善產品組合，匯率環境有利，以及原物料成本回落，研判嘉澤2022年毛利率將更上層樓。

力智主要利基為國內少數有能力提供電源管理IC（PMIC）、驅動IC、MOSFET、Vcore 多相位控制解決方案之廠商，金控旗下投顧指出，力智2022年主要成長來自多款新運算處理器平台推出，新平台需搭載更高規格PMIC、工控Power Stage切入大陸工規市場，搭配晶圓產能掌握度提升，營收目標年成長20～25％，展望樂觀。高盛證券認為，力智營運前景強勁不變，賦予900元推測合理股價。