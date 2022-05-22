外資看台積電（2330）熱度重燃！高盛證券甫調升股價合理估值至912元，與巴黎證券、匯豐證券相互襯托，摩根士丹利最新針對晶圓代工全球領頭羊深度剖析，提出若英特爾把伺服器CPU外包給台積電的最樂觀情況下，台積電股價三年內可望翻倍、突破千元。

巴黎證券、匯豐證券分別賦予台積電990與900元推測合理股價，加上高盛證券重返「900元俱樂部」，加持台積電股價穩步墊高，且美股20日大洗三溫暖，台積電ADR尾盤奮力收紅，是否進一步透出「底部已現」玄機，市場高度關注。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電擁有定價能力，以及在產業內獨特的崇高地位，不像其他業者第三季可能受產能利用率下滑利空侵襲，摩根士丹利證券更提出，基於以下兩大理由，現在反而是台積電的買點：

首先，過去二個月以來，台積電在3奈米製程生產良率有所突破，技術領先優勢益發穩固；其次，台積電在美國聯準會（Fed）升息、地緣政治陰霾、市場對科技股硬著陸擔憂的環境中，已然明顯遭超賣，外資持股比例降至72.46％，不只比不上前幾年的八成，還是2010年以來新低，一旦上述利空因素開始緩解，大摩看好國際機構法人籌碼將迅速歸隊。

另一方面，摩根士丹利進一步剖析台積電、南韓三星、英特爾等晶圓代工巨頭的競爭優劣關係後發現，要是英特爾2025年量產2奈米製程目標失敗，很可能把伺服器CPU委由台積電代工，此情況一旦發生，台積電三年期間股價有望挑戰千元，相當於從目前位階翻倍。