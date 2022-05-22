中視新聞

本土疫情延燒，不少公眾人物也紛紛傳出快篩陽性、確診消息。台北市長柯文哲傳出快篩陽後，民進黨立委高嘉瑜也傳出快篩陽性。高嘉瑜對此表示，她和柯文哲已經好幾個月沒有見面，所以「人不是我殺的，兇手也不是我」。

高嘉瑜表示，很多人問她，剛好柯文哲也是快篩陽，她今天也快篩陽，是不是他們兩個之間最近有什麼接觸？她說，和柯文哲已經好幾個月沒有見面，所以「人不是我殺的，兇手也不是我」。

自己是怎樣染疫的？根據《TVBS新聞網》報導，高嘉瑜認為，上周五開會時，民進黨立委邱志偉、林淑芬、無黨籍立委林昶佐也確診了，可能在立法院會場中，病毒已經散布了。當天他們喝咖啡時，有短暫脫下口罩，是不是過程中就染疫了？因此，她認為，如果口罩戴緊緊，染疫機會就會少很多，提醒大家還是要注意自身的安全。

另外，高嘉瑜22日晚間也在臉書表示，21日參加政論節目《少康戰情室》錄影前，覺得喉嚨有點痛，一直想咳嗽，因為連續2天都快篩陰又沒發燒，就覺得應該只是著涼感冒，所以對21日跟她同場2小時的來賓還有工作人員，感到非常抱歉。