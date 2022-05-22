H級辣模辛尤里擁有精緻五官及傲人上圍，除了經常大曬福利照外，豪放敢言的風格也擄獲大票男性粉絲，成為網友火速按右鍵下載的社群寵兒。辛尤里的辣照都是大尺度，但一向懂得巧妙遮點的她，今(22日)竟然PO出一張「小粉紅暈」疑似走光的照片，引起網民暴動、熱議。

辛尤里昨(21日)在IG分享一張美照，只見她穿上一件深V亮面皮製馬甲，但尺寸似乎不甚合身，開口位置低得「包不住」傲人上圍，幾乎整個北半球都露了出來，她寫道：「聽說現在流行這樣比～耶！」，她比出平放向前伸出的「YA」手勢，據說當下年輕女生很流行這樣拍照。

今(22日)她又放上另一張問候「早安 週日」的辣圖時，她身上的那件同款馬甲竟整個大滑落，疑似「小粉紅暈」微微露了出來，網友們看了暴動驚喊：「有點暈」、「粉紅亮點跑出來了！」，但她似乎也不以為意，隨後又發出另一篇文章。

辛尤里的辣照尺度大到小粉紅見光，但本人似乎也不怎麼在意。（圖／取自辛尤里IG）

在辛尤里過去曬出的大尺度照片中，雖然都會秀出UU的圓弧形狀，但幾乎都會遮住重要部位，例如之前她的「兜風去」辣照，襯衫扣子一顆都沒扣上，「中門大開」美胸一覽無遺，但「小粉紅」有巧妙用安全帶和襯衫邊緣遮住，這次卻疑似沒遮好，才讓網友們驚呼替她擔心走光。

辛尤里常被質疑精緻的外貌全靠後天打造，但她往往都以「無聊」二字回應，粉絲們也為她撐腰力挺：「妳真的費了很多功夫，辛苦了」、「誰不愛美，整形很正常情有可原」、「她本人也很坦白就是有整形沒有欺騙大家的意思」、「現在愈來愈精緻我覺得很棒啊」。