年底桃園市長選舉，本週三爆出黨主席朱立倫在中常會無預警宣布直接徵召前行政院長張善政參選，引爆黨內輿論譁然。而最新網路民調顯示，朱立倫、張善政、前台北市議員羅智強等相關人士中，張善政聲量最大，總計4.5萬則，其中以逾8千的負面聲量居冠，朱立倫共獲得2萬則聲量，其中有超過4千負面聲量緊追在後。

朱立倫突襲式徵召張善政後，曾角逐桃園市長的羅智強表示錯愕，呂玉玲稱不排除脫黨參選到底，邱奕勝則覺得不受尊重而震怒。

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析國民黨中央18日「突襲」宣布徵召張善政至19日的網路輿情反應，網路數據顯示，在朱立倫、張善政、羅智強、邱奕勝、呂玉玲等相關人士中，張善政聲量最大，總計4.5萬則，其中以逾8千的負面聲量居冠，朱立倫共獲得2萬則聲量，其中有超過4千負面聲量緊追在後，可說是這波提名下來，最「顧人怨」的兩人。

而在網路好感度方面，邱奕勝（0.57）、羅智強（0.56）好感度最佳，網友紛紛留言為他加油打氣，稱「你的努力大家看得到」、「最強的戰士沒有戰場，但依然是最強的戰士」，也有人直接到張善政的粉絲專頁嗆聲「插隊特權」、「朱立倫私相授受」、「沒有任何民調支持」等語。

進一步分析網路輿情對3人的相關留言，數據揭露，網友普遍對羅智強抱予同情，「指責黨中央徵召忽略民調」、「給予羅智強祝福與加油」等留言面向佔比最高，亦有4.93％網友建議羅智強退黨。