大陸網紅「薄荷醬小Q」擅長介紹醫美保養品、整形而走紅，微博吸引118.1萬粉絲追蹤，但去年4月底就停更，直到22日終於PO文，竟宣告得了胃癌末期、168cm僅有30kg，因知來日不多，在微博先跟粉絲告別，令人看得心酸。

薄荷醬小Q神隱1年多，終於在22日公開消失的原因：「我病了，得了不能治好的病，胃癌晚期，現在已經是終末期，隨時都可能離開」；她透露自己得的胃癌是最凶險的類型，發現之前無明顯的不適，連醫師都不清楚病因，僅說年輕女性易得，「我已經拚盡全力治療，已經切了胃，切了小腸，無數次的化療，靶向，pd1，甚至已經用上carnk，但也無法阻止癌細胞的發展，我越來越嚴重，已經完全無法吃喝，半癱瘓在床，靠輸液維持體徵，168的身高體重只有60斤（約30kg）多一點。」

薄荷醬小Q在微博向大家告別，讓粉絲看得心碎。（圖／微博＠薄荷醬小Q）

薄荷醬小Q現在住在北京朝陽區，雖然不是封控管控的小區，但交通不便的情況下很難就醫，更別說到別處求診，便放棄治療。眼見疫情爆發得如此嚴重，她不禁感嘆生前的遺憾是無法跟很多親友見最後一面，「北京的朋友都無法見面，更不用說外地的朋友，他們都在想盡辦法趕來，希望我還能撐到見面的那一刻。除了在上海的朋友，那肯定是永生不能再見了。還好我爸媽最終來到了我身邊。」

最後，薄荷醬小Q曝光從未公開的正臉，放上一系列的沙龍照，表示：「這是我去年手術前拍的一組照片，當時就大概率知道會是我的遺照了，不過我很喜歡。我做博主期間一直沒有出鏡過，希望大家會喜歡我的樣子。我也將永遠定格在35歲這一年。」接著感傷地嘆息：「只恨自己命運坎坷，悲傷自己死不逢時。」文章發出不到一天，數十萬網友紛紛湧入按讚、留言打氣，祝福薄荷醬小Q的同時，也希望這只是假消息。