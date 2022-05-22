總統府發言人張惇涵22日表示，總統蔡英文對全國防疫工作都非常關心，周四有打給新北醫師公會；新北市長侯友宜回應表示，總統可能忙到不知道，新北市早在4月28日已經啟動居家照護第三階段計畫。資深媒體人韋安表示，中央不幫忙，還來「拆台」打擊士氣，怪不得侯友宜「火大」。

韋安22日在臉書貼文表示，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文5月19日曾打電話給新北醫師公會，協調醫護人力。這不是呼應衛福部醫福會執行長王必勝之前所說，雙北叫不動醫院？暗指地方防疫不力？

韋安接著表示，新北基層診所派案已達35%、每日可達6000人。不用總統蔡英文幫忙「協調」，新北市早在4月28日，就已經邀請了新北市620家的基層診所，共同啟動居家照護第三階段計畫 ，投入居家照護以及遠距醫療 。

韋安指出，這波疫情以來，新北一再呼籲中央改善防疫配套措施和關鍵政策：一、解決法傳系統卡關，造成的居隔單亂象問題；二、「快篩視同陽性」，解決PCR排隊的民怨和醫療延誤問題。但中央不是久拖不予解決，就是甩鍋指責雙北防疫不力（叫不動醫院）。

韋安認為，法傳居隔單亂象問題，侯友宜喊話一個多月，行政院長蘇貞昌總算下令政務委員唐鳳解決。「快篩視同陽性」，新北建議了3周，下周才有望全面實施。這波疫情，中央不僅沒幫上地方防疫的忙，還一有機會就來「拆台」，打擊基層防疫士氣，怪不得侯友宜這麼「火大」。