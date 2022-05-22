今（22）日新冠肺炎新增本土確診79441例，確診數連3日下修，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內目前疫情是高原期，但精神科醫師沈政男指出，確診數雖尚未出現高峰，但中重症數明顯較前一、兩周來得高，推測是染疫黑數比例增加了。

沈政男在臉書發文表示，今天新增接近八萬例，但中重症兩百多例，與前幾天類似，「這樣的比例已經明顯高過一、兩周前」，分析其原因，除了高齡染疫占率從先前約10%增加到14%之外，推斷另一個關鍵就是染疫黑數比例增加。

至於「快篩陽性取代PCR確診適用所有人」將於下周上路，沈政男認為，新制度應該會把黑數撈出來，屆時將增加一波的曲線上升動能，單日新增確診高峰要突破十萬例的機率也將大增。

沈政男指出，自己預估確診高峰會是16萬，緩解定義是每日新增低於一萬，曲線大概40天後於六月底下探，若高峰以十萬計算，要達到兩成人口染疫，需要68天才會探底，也就是指揮中心說的7月底才趨緩，因此觀察後續若曲線壓得越平，緩解就會越晚。

指揮中心22日公布新增256例中重症，分別為198例中症、58例重症，死亡增加53例，但連3天單日確診數沒有明顯上升，指揮官陳時中表示，國內目前疫情是高原期，是否會有高峰出來？需要再來評判，但往上是免不了。