俄烏戰爭爆後近3個月，烏克蘭港口城市馬里烏波爾的圍困結束。近日數百名烏克蘭守軍放棄了堅守的亞速鋼鐵廠，馬里烏波爾於21日全境陷落。對此，軍媒全球與航空網站主編施孝瑋22日表示，對俄軍而言，是非常重大的一場勝利。他認為，後續戰事進展，美俄還是要保持溝通，不能因為互相制裁而斷線，若俄軍動作讓北約美軍產生誤解，是否會讓烏克蘭引發更大的危機?

施孝偉22日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，馬里烏波爾淪陷到俄軍手上，對俄軍而言，是非常重大的一場勝利，從戰略位置上來看，等於是把整個亞速海北面給控制住了，之後會不會繼續攻打敖德薩，或繼續攻打奧德薩周邊城鎮，使烏克蘭最終成為一個內陸國家，值得觀察。

但是，施孝偉同時也表示，俄烏開打後，美國和俄國還是要保持溝通，不能因為互相制裁而斷線，甚至失去往來，如果這時候俄軍出現一些預期外的戰術作為，讓美軍產生誤解，是否會讓烏克蘭引發更大的危機?

施孝偉進一步解釋，從烏克蘭境內的俄軍近期進攻的軸線來看，的確有一些改變，在戰術跟戰場上，的確有出現一些比較大的突破，但是對往後的戰事影響，會不會有助於新的戰術突破，甚至打得更為順手，仍有待觀察。