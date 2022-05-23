儘管美股已創下1932年經濟大蕭條以來最長跌勢，不過分析師就以往美股修正經驗來看，認為股市底部恐怕還未浮現。

標準普爾500指數從1月3日的歷史高點迄今已經大幅回檔19％，甚至還幾度短暫跌入熊市。根據德意志銀行統計，美股今年拋售潮已經迎向第5個月，創下在經濟不見衰退下的最長一波跌勢。

然而聯準會（Fed）目前仍在升息初期，意味金融環境還會進一步緊縮，勢必將在未來數月對美股造成更大壓力。許多投資者懷疑Fed可以在持續調高利率下，不讓美國經濟陷入衰退。根據道瓊斯市場數據顯示，回溯1929年，美股在幾次重大修正，回檔幅度都約在30％左右。

不過資料也顯示，儘管今年來美股賣壓雖然已讓許多人損失慘重，但到目前為止卻依舊未到達前一波跌勢中促使投資行為出現改變的時機。

根據美國銀行本月發布的一份報告指出，它的私人客戶平均仍有63％資產配置比重在股票上面，遠超出2008年金融海嘯時的39％。

另外衡量市場波動的芝加哥期權交易所的波動率指數VIX也低於前幾波拋售時的水平。該指數曾在2020年3月、2008年11月與2001年8月飆升到40以上。

至於投資者到目前也未出現爭相從美股撤離的情況，ARK創新ETF今年來雖然淨流出14億美元，不過槓桿ETF（Leveraged ETF），也就是提供投資者對那斯達克100與半導體加碼多頭部位的ETF，年初以來卻吸引數十億美元資金流入。

Smead資本管理公司資產經理人兼總裁史米德（Cole Smead）說：「我們仍須要把市場泡沫擠出」，他認為美股想要迎接黎明來臨，必須先經歷漫漫黑夜。