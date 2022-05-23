休息是為了走更長遠的路，但對於生活壓力龐大的現代人來說，一夜好眠竟成天方夜譚，尤其女性為人母後，失眠機率竟高於男性40%！拜醫學科技所賜，現在只要透過非侵入性的動態智能運動，搭配專屬營養品，即可改善身體緊繃處，進而增加深睡期。

媽媽失眠機率高於男性40%！醫推找回安穩睡眠靠2點。

「失眠」是全世界人類共同面對的問題，說是文明病一點都不為過。國人平均超過25%的民眾有睡眠困擾，其中又以媽媽最為困擾。當女性為人母後，生理與心理皆產生巨大變化，根據研究發現失眠機率竟高於男性40%。記者隨機訪問新手媽媽，表示當媽後沒有一天睡好，晚上經常被孩子哭聲吵醒，白天需長時間處理家務或抱小孩，現在大拇指接近手腕處出現持續疼痛及腫脹，嚴重時會產生劇烈痠痛而無法使力，腰酸背痛更是家常便飯。本身就屬於難入眠體質，再加上半夜怕小孩有狀況而睡不好，每天的精神與體力很差，疲勞感也很重。

對於進入更年期的婦女來說，睡眠困擾亦是棘手問題。影片中，詹女士表示，現在淺眠、難入睡，只要有一點聲響就會醒來，不曉得是否與更年期有關，通常睡眠中斷就無法再入睡，此外還有盜汗、燥熱及越睡越累的問題，實在很想好好睡一覺！

長春藤預防醫學陳志銜醫師表示，更年期婦女因雌激素缺乏造成血管收縮，而血管收縮又會造成血壓上升及身體其他問題，導致睡眠品質會越來越差；至於新手媽媽會面臨懷孕的不適，像是孕吐、胃食道逆流等，這些都會影響新手媽媽的睡眠品質。有些人會選擇吃安眠藥，但長期使用會造成成癮問題，故較推薦天然營養素，像是羅布麻及藤黃果等成分，可以幫助入睡、調節生理機能、調整體質及維持消化道機能等等的改善。

長春藤預防醫學陳志銜醫師建議，幫助睡眠可透過天然營養素調整。(圖/截取自YouTube)

此外，透過外在輔助也是另一辦法。長春藤物理治療師林敬予表示，法國專利的LPG HUBER 360® EVOLUTION是一台多功能智能儀器，它可以讓我們360度的活動到脊椎關節與周圍肌肉，同時達到肌力訓練及有氧訓練，而這樣的輔助方式對我們的睡眠有正向效果。

LPG HUBER 360® EVOLUTION可360度活動到脊椎關節與周圍肌肉，同時達到肌力及有氧訓練，有助幫助睡眠。(圖/截取自YouTube)

擁有良好的睡眠品質何其重要，透過以上個人營養品的補充以及安心且準確運動訓練的睡眠救援，讓媽媽失眠困擾有了解方，身體充飽電，找回容光煥發的自信！